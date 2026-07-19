Сын Бритни Спирс ответил на странные слухи о матери

Сын певицы Бритни Спирс Джейден Джеймс опроверг слухи о том, что его мать — клон. У себя в социальных сетях он назвал эти обвинения нелепыми и подчеркнул: люди слишком доверяют тому, что демонстрируют в интернете.

Теперь я понимаю, что большинство всего в СМИ и социальных сетях — это преувеличение и фейк. Люди прекрасно знают, насколько другие доверчивы, и пользуются этим в своих интересах, — отметил сын Спирс.

Ранее поп-исполнительница Бритни Спирс избежала реального тюремного срока по делу о вождении в нетрезвом виде, заключив сделку со следствием. Суд назначил ей один день заключения, который был зачтен как уже отбытый во время задержания, а также год условного срока, обязательные курсы для нарушителей и штрафы. В прокуратуре пояснили, что такая сделка стандартна для обвиняемых без предыдущих нарушений DUI (вождение в нетрезвом виде), при отсутствии аварий и пострадавших.

До этого Спирс отправлялась на лечение в реабилитационный центр после задержания за пьяную езду в марте. Сыновья артистки проводили с ней время и оказывали поддержку. Кроме того, близкие планировали разработать дальнейший план действий.