Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 13:18

Сын Бритни Спирс ответил на странные слухи о матери

Сын Бритни Спирс Джейден Джеймс опроверг слухи, что его мать является клоном

Бритни Спирс Бритни Спирс Фото: Dave Starbuck/imago stock&people/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сын певицы Бритни Спирс Джейден Джеймс опроверг слухи о том, что его мать — клон. У себя в социальных сетях он назвал эти обвинения нелепыми и подчеркнул: люди слишком доверяют тому, что демонстрируют в интернете.

Теперь я понимаю, что большинство всего в СМИ и социальных сетях — это преувеличение и фейк. Люди прекрасно знают, насколько другие доверчивы, и пользуются этим в своих интересах, — отметил сын Спирс.

Ранее поп-исполнительница Бритни Спирс избежала реального тюремного срока по делу о вождении в нетрезвом виде, заключив сделку со следствием. Суд назначил ей один день заключения, который был зачтен как уже отбытый во время задержания, а также год условного срока, обязательные курсы для нарушителей и штрафы. В прокуратуре пояснили, что такая сделка стандартна для обвиняемых без предыдущих нарушений DUI (вождение в нетрезвом виде), при отсутствии аварий и пострадавших.

До этого Спирс отправлялась на лечение в реабилитационный центр после задержания за пьяную езду в марте. Сыновья артистки проводили с ней время и оказывали поддержку. Кроме того, близкие планировали разработать дальнейший план действий.

Бритни Спирс
певицы
США
клоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Грузии задержали мужчину после нападения на русскоязычную женщину
Взятие Вольного позволило ВС России закрепиться на новом рубеже
Появились новые подробности атаки ВСУ на Льгов
Логистика ВСУ оказалась под мощным ударом армии России
Погода в Москве в понедельник, 20 июля: облачность и сильная жара до +30
Петербурженка «подарила» себе крупную сумму со счета жениха-моряка
Минобороны раскрыло число уничтоженных за сутки целей ВСУ
Морские дроны ВСУ пошли ко дну после встречи с Черноморским флотом России
ВСУ за сутки потеряли около 1500 военнослужащих на разных участках фронта
Российская армия дала волю Вольному
Удар по жилым домам в Курске, налет на Ростов: как ВСУ атакуют РФ 19 июля
Ситуация с бензином в РФ 19 июля: где были введены новые ограничения
WB Банк объявил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ
Названа причина смерти журналиста Шолохова
Стала известна личность погибшего при семейном восхождении на Эльбрус
«Ликвидатор Украины»: митингующие в центре Киева требуют выгнать Зеленского
Сын Бритни Спирс ответил на странные слухи о матери
В Москве выросло число сбитых дронов ВСУ за последний час
Отсидевший в тюрьме 12 лет сталкер начал преследовать молодую девушку
Газель совершила огненный кульбит на МКАД
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.