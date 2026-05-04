Бритни Спирс пошла на одно действие, чтобы не сесть в тюрьму Бритни Спирс заключила сделку в суде и избежала срока по делу о пьяной езде

Поп-исполнительница Бритни Спирс избежала реального тюремного срока по делу о вождении в нетрезвом виде, заключив сделку со следствием, сообщает The Washington Post. Суд назначил ей один день заключения, который был зачтен как уже отбытый во время задержания, а также год условного срока, обязательные курсы для нарушителей и штрафы.

Сама Спирс в суд не явилась. Ее адвокат заявил о признании вины по обвинению wet reckless — менее тяжкому правонарушению, связанному с алкоголем.

В прокуратуре пояснили, что такая сделка стандартна для обвиняемых без предыдущих нарушений DUI (вождение в нетрезвом виде), при отсутствии аварий и пострадавших. Кроме того, в ее крови было зафиксировано низкое содержание алкоголя.

Спирс задержали в начале марта в Калифорнии за быструю и неустойчивую езду на BMW; у нее наблюдались признаки опьянения. В конце апреля ей предъявили обвинение. В начале мая певица поступила в реабилитационный центр.

До этого стало известно, что Спирс продала права на свой музыкальный каталог за неназванную сумму. В частности, музыкальное издательство Primary Wave приобрело права на музыку поп-звезды, в том числе на альбомы Toxic и Baby One More Time, 30 декабря.