04 мая 2026 в 22:47

Бритни Спирс пошла на одно действие, чтобы не сесть в тюрьму

Бритни Спирс заключила сделку в суде и избежала срока по делу о пьяной езде

Бритни Спирс Бритни Спирс Фото: Shutterstock/FOTODOM
Поп-исполнительница Бритни Спирс избежала реального тюремного срока по делу о вождении в нетрезвом виде, заключив сделку со следствием, сообщает The Washington Post. Суд назначил ей один день заключения, который был зачтен как уже отбытый во время задержания, а также год условного срока, обязательные курсы для нарушителей и штрафы.

Сама Спирс в суд не явилась. Ее адвокат заявил о признании вины по обвинению wet reckless — менее тяжкому правонарушению, связанному с алкоголем.

В прокуратуре пояснили, что такая сделка стандартна для обвиняемых без предыдущих нарушений DUI (вождение в нетрезвом виде), при отсутствии аварий и пострадавших. Кроме того, в ее крови было зафиксировано низкое содержание алкоголя.

Спирс задержали в начале марта в Калифорнии за быструю и неустойчивую езду на BMW; у нее наблюдались признаки опьянения. В конце апреля ей предъявили обвинение. В начале мая певица поступила в реабилитационный центр.

До этого стало известно, что Спирс продала права на свой музыкальный каталог за неназванную сумму. В частности, музыкальное издательство Primary Wave приобрело права на музыку поп-звезды, в том числе на альбомы Toxic и Baby One More Time, 30 декабря.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
