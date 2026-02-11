Зимняя Олимпиада — 2026
Бритни Спирс заключила «историческую сделку»

Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за неразглашаемую сумму

Бритни Спирс Бритни Спирс Фото: Pa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за неназванную сумму, передает Thirty Mile Zone со ссылкой на юридические документы. В частности, музыкальное издательство Primary Wave приобрело права на музыку поп-звезды, в том числе на альбомы Toxic и Baby One More Time, 30 декабря.

Неизвестно, сколько Бритни заплатили за музыку. Точная сумма в долларах не указана в документах, но наши источники охарактеризовали соглашение как «историческую сделку» на уровне сделки Джастина Бибера на $200 млн, которую он заключил, продав права на свою музыку, — сказано в материале.

С момента своего дебюта в 1999 году Спирс выпустила девять студийных альбомов и стала одной из самых продаваемых певиц. Она была на пике популярности в поп-музыке почти два десятилетия, а ее личные проблемы широко освещались в СМИ.

Ранее известная исполнительница едва не попала в аварию, сев за руль своего BMW под воздействием алкоголя. Звезда чудом не сбила человека, пострадавшей могла стать ее подруга. Все произошло, когда артистка пыталась выехать с парковки. После этого она выбралась на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим транспортным средством.

