Умер лидер культовой синти-поп-группы

Умер Ричард Дэрбишир, который был экс-лидером и фронтменом заметной в 1980-х синти-поп-группы Living In A Box, сообщает издание Daily Mail. Исполнителю было 65 лет.

Дэрбишир родился в Чешире в 1960 году и был известен как певец, инструменталист, композитор, автор песен и продюсер. Профессиональную карьеру он начал в 1980-м, сменив ряд групп. В составе Living In A Box Дэрбишир работал с 1985 по 1990 год как фронтмен, исполняя партии вокала и гитары, но покинул проект до выхода третьего альбома.

После ухода из группы в 1994 году он выпустил первую сольную пластинку. Дэрбишир был востребован как сессионный музыкант, а также писал и продюсировал песни для других артистов, включая Дженнифер Раш и Level 42. В последние годы жизни он проводил в Лондоне мастер-классы по написанию песен. У него осталась жена — преподаватель по вокалу Соня Джонс.

Ранее в Великобритании умер известный рок-музыкант Дэнни Томпсон. Он скончался в возрасте 86 лет у себя дома в английском городе Рикмансворт. Он обрел популярность как участник группы Pentangle и бас-гитарист покойного Джона Мартина, работавший с Кейт Буш, Питером Гэбриэлом, Talk Talk. По воспоминаниям современников, его отличала невероятная дисциплина — согласно слухам, в каждой комнате, где он находился, висела табличка «репетируй».