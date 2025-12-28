Новый год — 2026
«Пошлая чепуха»: Лоза пожалел об участии в «Давай поженимся!»

Лоза раскритиковал шоу «Давай поженимся!» и назвал его пошлой чепухой

Программа «Давай поженимся!» на Первом канале оказалась «пошлой чепухой» и полным разочарованием, заявил певец и композитор Юрий Лоза в своем Telegram-канале после участия в выпуске. По словам музыканта, создатели шоу нарушили договоренность и сделали акцент на его песне «Плот», хотя он хотел исполнить другую композицию.

Сходил на передачу «Давай поженимся!» — лучше бы дома остался. Я же знаю, что это не мое, поэтому после звонка с предложением ответил, что пойду только в том случае, если вместо «Плота» они дадут мне спеть другую песню, — написал Лоза.

Композитор подчеркнул, что во время съемок всю передачу построили вокруг «Плота»: они его «сколотили из бревен, ползали по нему, саму песню пели, танцевали, показывали жестами». В финале Лоза все-таки смог исполнить другую композицию, однако и тут два куплета были вырезаны.

Ранее Лоза прокомментировал информацию о своей гонорарной ставке в 1,5–2 млн рублей. По словам музыканта, стоимость выступления не фиксирована и зависит от возможностей заказчика и формата мероприятия. При этом Лоза уточнил, что для него важнее отклик аудитории, чем место проведения концерта.

