Минпромторг выступил за полный НДС на импортные товары маркетплейсов

Минпромторг России продолжает выступать за введение полной ставки НДС в размере 22% на импортные товары, продаваемые через маркетплейсы, начиная с 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на министерство. Эта инициатива направлена на создание равных условий для российских и зарубежных продавцов.

Позиция Минпромторга России неизменна, — следует из комментария.

Минпромторг ранее выступал с инициативой уравнять условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах. В частности, предлагалось ввести с 1 января 2027 года налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22% на импортные товары.

