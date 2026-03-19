19 марта 2026 в 19:14

Минпромторг выступил за полный НДС на импортные товары маркетплейсов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Минпромторг России продолжает выступать за введение полной ставки НДС в размере 22% на импортные товары, продаваемые через маркетплейсы, начиная с 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на министерство. Эта инициатива направлена на создание равных условий для российских и зарубежных продавцов.

Позиция Минпромторга России неизменна, — следует из комментария.

Минпромторг ранее выступал с инициативой уравнять условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах. В частности, предлагалось ввести с 1 января 2027 года налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22% на импортные товары.

Ранее Министерство финансов России предложило освободить предприятия общественного питания от уплаты налога на добавленную стоимость. Льгота может быть предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям до конца текущего года. Поправки в Налоговый кодекс уже направлены в кабинет министров. Цель инициативы — помочь малому и среднему бизнесу адаптироваться к изменениям, вступившим в силу в 2026 году.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
