Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

ЦБ РФ на предстоящем заседании в апреле может как снизить ключевую ставку, так и есть вариант взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Какое решение примет регулятор в апреле и что выгоднее для россиян сегодня — открывать вклады или брать кредиты, расскажет NEWS.ru.

Какие варианты по ключевой ставке рассматривает ЦБ

Центральный банк России на предстоящем заседании (оно запланировано на 24 апреля) может рассмотреть как возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, так и паузу в ее понижении. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в ходе коммуникационной сессии в Новосибирске.

По его словам, окончательное решение будет зависеть от текущей макроэкономической ситуации, включая динамику инфляции и инфляционных ожиданий. «Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки. Но, я думаю, что на столе будут и предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу», — отметил Тремасов.

Какой из двух сценариев наиболее вероятен

Может ли ставка остаться на уровне 15%

По мнению заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, при планировании личных финансов наиболее целесообразно ориентироваться на сохранение ключевой ставки на уровне 15% — это самый вероятный сценарий.

«Даже если регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики на фоне заметного охлаждения экономики, такое снижение, скорее всего, будет постепенным и ограниченным, поскольку сохраняется необходимость сдерживания инфляционных рисков и поддержания макрофинансовой стабильности», — отметила собеседница NEWS.ru.

Фрумина добавила, что уже сейчас наблюдается снижение ставок по банковским вкладам вслед за динамикой ключевой ставки. Это значит, что окно возможностей для фиксации повышенной доходности постепенно закрывается. В этих условиях в приоритете остаются банковские вклады с фиксированной процентной ставкой.

Каковы шансы, что ЦБ снизит ставку

Руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев считает, что Банк России и дальше продолжит снижать ключевую ставку.

«Ситуация на валютном рынке стабилизировалась, при этом экономическая активность заметно охладилась. Также появляется все больше подтверждений охлаждения рынка труда. Поэтому аргументов в пользу дальнейшего снижения достаточно. Учитывая традиционно консервативный подход Банка России, стоит ожидать очередного снижения на 50 базисных пунктов», — пояснил он.

По мнению главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимира Малиновского, Банк России на апрельском заседании, вероятно, вновь снизит ключевую ставку на 50 б. п.

«Пока что такому предположению способствуют как оперативные данные по инфляции, так и комментарий регулятора к прошедшему заседанию, на котором он констатировал, что сохранение ставки чревато более сильным охлаждением российской экономики», — рассказал Малиновский. Впрочем, за предстоящие до заседания две недели ЦБ может получить свежие макроэкономические данные, которые, возможно, склонят его к другому решению. По этой причине экономисты и инвесторы особенно ждут их публикации, добавил эксперт.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ожидает на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке продолжения взятого курса на смягчение денежно-кредитной политики.

«С вероятностью 99% уверен, что мы увидим восьмое подряд снижение ключевой ставки: с вероятностью 55% ожидаю снижения до 14%, с вероятностью 25% — до 14,5%, с вероятностью 19% — до 13,5%. Один процент закладываю на сохранение. Возможность повышения на ближайшем плановом заседании исключаю. В конце 2026 года — начале 2027 года мы с вероятностью 90% увидим значение ключевой ставки ниже 10%», — резюмировал он.

Доктор экономических наук, профессор кафедры управления сельскохозяйственным производством и менеджментом Государственного университета по землеустройству Сергей Сагайдак, напротив, считает, что объективных предпосылок для снижения нет. «Думаю, что ЦБ пойдет на дальнейшее снижение ключевой ставки под давлением общественного мнения и властных структур», — полагает собеседник NEWS.ru.

Однако, по его словам, люди продолжают ждать роста цен, да и сам спрос подогревает инфляцию. Кроме того, как ни странно, даже если ЦБ снизит ключевую ставку, кредиты для граждан и бизнеса дешевле не станут. В выигрыше снова окажутся банки: проценты по вкладам с плавающей ставкой опять упадут, считает Сагайдак.

Когда открывать вклад, а когда — брать кредит

Если ЦБ действительно решит снизить ставку, банки, вероятно, в ответ продолжат снижать ставки как по депозитам, так и по кредитам, отмечают эксперты.

Кроме того, существенная часть кредитов сейчас привязана к ключевой ставке, поэтому их стоимость скорректируется автоматически, указал Малиновский.

«Таким образом, если вы раздумываете об открытии или пролонгации депозита, лучше сделать это до заседания, а оформление кредита, соответственно, отложить как минимум на несколько недель — до публикации решения Банка России», — советует эксперт.

Снижение ставки окажет позитивное воздействие как на стимулирование экономического роста и рост конкуренции среди отечественных производителей, так и на замедление темпов роста цен — в том числе потому, что кредиты станут более привлекательными и потребуют меньших расходов на уплату процентов, заключил Балынин.

Читайте также:

В ЦБ ответили на критику, что высокая ставка тормозит рост экономики

«Семейная ипотека разгоняла цены»: экономист о зарплатах и политике ЦБ

ЦБ снизил ключевую до 15,5%: что будет с рублем, кредитами и вкладами