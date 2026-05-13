Названы риски использования карт платежных систем Visa и Mastercard

Применение на территории России международных платежных систем Visa и Mastercard сопряжено с серьезными угрозами для держателей карт, заявила NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. С 1 января 2025 года сертификаты безопасности у большинства продленных карт перестали быть действительными, что создает уязвимости для мошенников, пояснила она. Кроме того, некоторые POS-терминалы могут отклонить платежную операцию по причине просроченного сертификата безопасности.

Банк России заблаговременно оповестил всех владельцев карт с продленным сроком действия об опасностях, связанных с их использованием. В частности, речь шла об истечении с 1 января 2025 года срока действия сертификатов безопасности (документов, которые подтверждают, что чип на карте соответствует стандартам безопасности). Использование продленных карт без сертификатов безопасности может ставить под угрозу защиту данных клиентов и их средств на счетах, — сказала Валишвили.

