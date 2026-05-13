День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 10:24

Названы риски использования карт платежных систем Visa и Mastercard

Экономист Валишвили: использование карт Visa и Mastercard грозит утечкой данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Применение на территории России международных платежных систем Visa и Mastercard сопряжено с серьезными угрозами для держателей карт, заявила NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. С 1 января 2025 года сертификаты безопасности у большинства продленных карт перестали быть действительными, что создает уязвимости для мошенников, пояснила она. Кроме того, некоторые POS-терминалы могут отклонить платежную операцию по причине просроченного сертификата безопасности.

Банк России заблаговременно оповестил всех владельцев карт с продленным сроком действия об опасностях, связанных с их использованием. В частности, речь шла об истечении с 1 января 2025 года срока действия сертификатов безопасности (документов, которые подтверждают, что чип на карте соответствует стандартам безопасности). Использование продленных карт без сертификатов безопасности может ставить под угрозу защиту данных клиентов и их средств на счетах, — сказала Валишвили.

Ранее стало известно, что итальянская банковская группа Unicredit не рассматривает возврат лицензии или ликвидацию бизнеса в России. В агентстве указали, что любые данные об этом в СМИ являются лишь слухами. Еще в 2022 году банковская группа заявила, что обдумывает варианты ухода из страны. После этого группа предпринимала несколько попыток продажи российской части бизнеса, но безуспешно.

Экономика
Россия
деньги
Центральный банк России
карты
Visa
Mastercard
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью
Путин раскрыл главный секрет суверенитета и силы России
Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти 13 мая: что известно, причины
США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026
Судимым иностранцам за поддержку России предложили новые преференции
Крупный коттеджный бизнес отца с сыном привлек внимание ФСБ
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Херсонскую область
Американист назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию
Раскрыта хитрая схема мошенников под видом руководства компании
Киркоров рассказал, почему снова начал курить
Двух россиян обвинили в онлайн-мошенничестве в Камбодже
Китай обозначил красные линии перед визитом Трампа в Пекин
Аналитик раскрыл, в каком случае россияне начнут снимать деньги со вкладов
Электричка сошла с рельсов в Белгородской области
Белоруссия передала Турции опасного преступника
Пенсионер несколько раз выстрелил по школе и детской площадке на юге Москвы
Энергетический рынок накрыла волна пессимизма из-за ситуации с Ираном
Знакомые убитой в Финляндии россиянки отреагировали на трагедию
Молдавия оказалась в щекотливой ситуации из-за разрыва между США и ЕС
Четырехлетний ребенок сорвался с 15-го этажа
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.