Visa и Mastercard дали вторую жизнь в России: три скрытых риска

Депутаты Госдумы исключили из законопроекта «Антифрод 2.0» норму, которая позволяла бы ограничивать срок действия банковских карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Парламентарии внесли соответствующие поправки ко второму чтению. Ранее предполагалось, что право лимитировать срок службы «пластика» получит Банк России. NEWS.ru рассказывает, есть ли риск в использовании карт, чье формальное «хождение» по стране по-прежнему никто не ограничивает.

Почему возникла идея ограничить срок действия карт Visa и Mastercard

Идея ограничений возникла не на пустом месте. После ухода из России в 2022 году Visa и Mastercard миллионы выпущенных ими карт фактически остались без поддержки. Как пояснил NEWS.ru экономист, член генерального совета «Деловой России» и эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев, срок их действия давно превысил нормативный, теперь все упирается лишь в физический износ чипа.

«Главная проблема, с которой столкнулись банки несколько лет назад, — прекращение действия криптографических сертификатов безопасности, встроенных в чипы. Именно они обеспечивают защиту трансакций: при оплате чип генерирует динамический код, который терминал проверяет по сертификатам», — рассказал эксперт.

По его словам, банкам пришлось перенастраивать оборудование так, чтобы оно принимало карты с истекшими сертификатами. В некоторых случаях кредитные организации и вовсе оставили возможность использования таких карт только для онлайн-платежей, заблокировав их в физических терминалах.

В чем риск использования просроченных карт

Эксперты сходятся во мнении: использование карт с истекшими сертификатами неизбежно снижает уровень защиты данных. Просроченные карты, как правило, не получают критических обновлений безопасности, включая актуальные протоколы шифрования и патчи для уязвимостей, что делает их легкой мишенью для атак злоумышленников.

Более того, чем дольше карта находится в обороте без перевыпуска, тем выше вероятность утечки ее реквизитов из центров обработки данных или компрометации иными способами.

Что даст «вторая жизнь» карт Visa и Mastercard

«Вторая жизнь» карт ушедших из России международных платежных систем несет в себе не столько плюсы, сколько минусы, считает магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Банк России заблаговременно предупредил владельцев карт с продленным сроком действия о связанных с этим рисках. Особо подчеркивалось, что с 1 января 2025 года истекает срок действия сертификатов безопасности — документов, подтверждающих соответствие чипа стандартам», — рассказала экономист NEWS.ru.

Она добавила, что для кого-то это может показаться незначительной деталью, однако регулятор последовательно борется с кибермошенничеством по всем фронтам. И использование просроченных карт без действующих сертификатов ставит под угрозу конфиденциальность данных клиентов и сохранность их средств.

Кроме того, отдельные POS-терминалы могут просто отклонить операцию из-за истекшего срока безопасности сертификата, предупредила Валишвили.

Каковы мотивы Банка России по ограничению карт Visa и Mastercard

Некоторые участники рынка усмотрели в рекомендациях мегарегулятора угрозу коммерческим интересам банков и вмешательство в их отношения с клиентами. В экспертном сообществе не исключают, что подобные меры могут косвенно способствовать продвижению карт национальной платежной системы «Мир».

Олег Николаев объяснил эту точку зрения так: альтернатива в виде НПС «Мир» действительно продвигается, однако принудительно изымать из оборота карты Visa и Mastercard, продолжающие работать «по инерции», депутаты не стали.

«Решили, видимо, дать им умереть естественной смертью. Их осталось не так много, да и одномоментно заменить все чипы на новые сложно — сказываются санкции. Для банков массовый перевыпуск стоит денег. Так что отказ от зарубежных платежных систем в итоге будет вызван лишь физическим износом пластика», — резюмировал эксперт.

Впрочем, Мери Валишвили призывает не драматизировать: доля трансакций по международным картам внутри России не превышает 20%.

«Следовательно, Банком России движут в первую очередь мотивы безопасности и защиты прав владельцев карт и счетов, а не чьи-то коммерческие интересы», — заключила она.

