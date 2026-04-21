Российским банкам предрекли уберизацию

В условиях жесткой рыночной конкуренции банкам, маркетплейсам и торговым площадкам придется двигаться в сторону уберизации — например, предлагать клиентам оплату не только своей картой, но и других банков за счет партнерских программ, заявила в интервью РБК первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова. По ее прогнозу, такие проекты могут появиться на рынке уже в 2027 году.

Я считаю, что мы очень близки к тому моменту, когда банки пойдут по пути уберизации. То есть когда, например, за счет больших партнерских предложений банк может предлагать своим клиентам оплатить не только картой ВТБ, но и другой картой. Во всяком случае мы об этом думаем, и я предполагаю, что в 2027 году такие проекты мы уже увидим на рынке, — сказала она.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что дочерние банки маркетплейсов могут попасть в число системно значимых. Она отметила, что речь идет о сроке в два-три года.

Ранее Минэкономразвития предложило закрепить обязательство по единой цене товара на маркетплейсах. В предложенном ведомством меморандуме также прописаны правила, чтобы цена не увеличивалась при переходе к оформлению заказа, не скрывалась и не вводила покупателя в заблуждение.