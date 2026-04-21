21 апреля 2026 в 11:29

Российским банкам предрекли уберизацию

Первый зампред ВТБ Скоробогатова: российские банки ожидает скорая уберизация

В условиях жесткой рыночной конкуренции банкам, маркетплейсам и торговым площадкам придется двигаться в сторону уберизации — например, предлагать клиентам оплату не только своей картой, но и других банков за счет партнерских программ, заявила в интервью РБК первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова. По ее прогнозу, такие проекты могут появиться на рынке уже в 2027 году.

Я считаю, что мы очень близки к тому моменту, когда банки пойдут по пути уберизации. То есть когда, например, за счет больших партнерских предложений банк может предлагать своим клиентам оплатить не только картой ВТБ, но и другой картой. Во всяком случае мы об этом думаем, и я предполагаю, что в 2027 году такие проекты мы уже увидим на рынке, — сказала она.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что дочерние банки маркетплейсов могут попасть в число системно значимых. Она отметила, что речь идет о сроке в два-три года.

Ранее Минэкономразвития предложило закрепить обязательство по единой цене товара на маркетплейсах. В предложенном ведомством меморандуме также прописаны правила, чтобы цена не увеличивалась при переходе к оформлению заказа, не скрывалась и не вводила покупателя в заблуждение.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

