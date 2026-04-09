09 апреля 2026 в 05:48

Минэкономразвития предложило закрепить цены на маркетплейсах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минэкономразвития направило обновленный проект меморандума о цифровых платформах в администрацию президента и участникам рынка, передают «Ведомости». В документе предлагается закрепить обязательство по единой цене товара на маркетплейсах и расширить круг участников за счет ретейла и банков.

Цена товара, работы или услуги не должна зависеть от способа оплаты или других условий, уточнили в ведомстве. В меморандуме также прописаны правила, чтобы цена не увеличивалась при переходе к оформлению заказа, не скрывалась визуально и не вводила покупателя в заблуждение.

Новая редакция проекта также предусматривает возможность продавца отказаться от скидок без риска санкций со стороны платформ. Кроме того, закреплены правила возврата товаров и равные условия для российских и иностранных участников программ стимулирования спроса.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационным технологиям, информатизации и связи Александр Ющенко заявил, что маркировка изображений, сгенерированных нейросетью, на маркетплейсах позволит защитить россиян от покупки некачественного товара. По его словам, сейчас использование ИИ в рекламе требует подробного изучения.

Общество
Минэкономразвития
маркетплейсы
цены
изменения
Минэкономразвития предложило закрепить цены на маркетплейсах
