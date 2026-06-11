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11 июня 2026 в 06:41

Стало известно, как изменятся маркетплейсы осенью 2026 года

Закон платформенной экономики для маркетплейсов в РФ вступит в силу с 1 октября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С 1 октября в России вступит в силу закон о платформенной экономике, который изменит правила работы маркетплейсов, сообщил РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев. Новые нормы направлены на усиление контроля за товарами и повышение безопасности покупок для потребителей, отметил он.

Основное, что будет влиять на потребителя это то, что заработает интеграция с 12 ГИСами по различным видам товаров. Для потребителя здесь больше будет уверенности в том, что продукт на 100% легален и безопасен, — заявил Дурдыев.

Площадкам запретят размещать товары, отсутствующие в официальных реестрах, подчеркнул он. Кроме того, платформы будут обязаны рассматривать претензии покупателей в досудебном порядке и отвечать на них в течение 15 дней.

Ранее юрист Алексей Горелов заявил, что при случайном заказе на маркетплейсе нужно как можно скорее обратиться в поддержку и объяснить ситуацию. В таких случаях важны оперативность покупателя и выстраивание нормальной коммуникации с представителями платформы.

До этого маркетплейс обязали вернуть российской покупательнице 139 тыс. рублей за 102 товара, которые случайно оформила через приложение ее полуторагодовалая дочь.

Общество
Россия
маркетплейсы
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платформы
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