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12 июня 2026 в 00:23

Трамп раскрыл, что может произойти с ценами на нефть

Трамп заявил о возможном снижении цен на нефть после сделки с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что после достижения договоренностей с Ираном нефтяные цены начнут снижаться, передает пресс-служба Белого дома. Он считает, что стоимость сырья может оказаться ниже уровней, фиксировавшихся до начала конфликта.

Трамп заявил, что ожидает заметного ослабления ценового давления на нефтяном рынке. По его мнению, снижение котировок станет одним из последствий возможной сделки с Ираном.

Трамп также отметил, что удешевление нефти способно повлиять и на другие сегменты экономики. По его словам, вслед за энергоносителями могут подешеветь различные товары.

Ранее Трамп заявил, что американские вооруженные силы намерены предпринять попытку установить полный контроль над стратегическим иранским островом Харк и ключевыми нефтяными объектами республики. Он написал, что операцию могут провести так же, как и в Венесуэле, что дало «блестящие результаты и для нее, и для США».

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США ждет экономический кризис из-за войны в Иране. Он уточнил, что администрация главы Белого дома вынуждена использовать эскалационную риторику, чтобы «сохранить лицо», после того как Тегеран сбил военный вертолет Apache.

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