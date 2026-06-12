Трамп обвинил Украину в проблеме с удобрениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с удобрениями, с которой сталкиваются американские фермеры, осложнилась из-за конфликта на Украине. Так он ответил журналистам на вопрос о необходимости предоставления федеральной помощи аграриям.

По словам Трампа, значительная часть поставок удобрений связана с Украиной. Он отметил, что в настоящее время ситуация в этой сфере стала более сложной. Однако выразил уверенность, что ситуация со временем стабилизируется. Кроме того, он выразил мнение, что цены на топливо в ближайшей перспективе могут оказаться ниже, чем были четыре-пять месяцев назад.

Ранее Трамп выразил уверенность, что после достижения договоренностей с Ираном нефтяные цены начнут снижаться. Он считает, что стоимость сырья может оказаться ниже уровней, фиксировавшихся до начала конфликта.

До этого Трамп заявил, что американские вооруженные силы намерены предпринять попытку установить полный контроль над стратегическим иранским островом Харк и ключевыми нефтяными объектами республики. Он написал, что операцию могут провести так же, как и в Венесуэле, что дало «блестящие результаты и для нее, и для США».