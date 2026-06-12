В российском консульстве заявили о бездействии властей Франции Генконсул РФ Оранский обвинил Францию в бездействии после атаки

Власти Франции не предприняли достаточных мер для защиты российских дипломатов и загранучреждений после нападения на генеральное консульство России в Марселе в 2025 году, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский. По его словам, французская сторона не только не усилила меры безопасности после инцидента, но и не дала произошедшему должной оценки.

Нападение на российское генконсульство произошло в феврале 2025 года. Тогда на территорию дипмиссии были брошены три пластиковые бутылки со взрывчатым веществом. Две из них сдетонировали, однако в результате происшествия никто не пострадал.

После случившегося полиция задержала двух подозреваемых во время проукраинской акции. Оранский отметил, что французский суд квалифицировал действия обвиняемых как мелкое хулиганство. По его мнению, такое решение не соответствует серьезности произошедшего.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял чрезвычайных и полномочных послов Британии, Франции и Германии по их просьбе. Дипломатам были представлены объективные оценки деструктивной политики руководства их государств в отношении украинского кризиса.