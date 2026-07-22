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22 июля 2026 в 15:40

В Белоруссии раскрыли обстановку на границе с Украиной

Минобороны Белоруссии: ВС не фиксируют подготовки к агрессии со стороны Украины

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ВС Белоруссии не фиксируют подготовки к каким-либо агрессивным действиям со стороны Украины, заявил министр обороны республики Виктор Хренин по итогам доклада президенту Александру Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, для украинцев «напряжение на границе не нужно».

На сегодняшний день мы не видим, что от украинских формирований, которые обеспечивают прикрытие своей границы, исходит подготовка к каким-то агрессивным активным действиям, — сказал Хренин.

До этого министр обороны заявил, что Белоруссия не возводит оборонительные районы на границе с Украиной. Он отметил, что распространители подобных слухов хотят создать напряжение среди жителей обеих стран. При этом глава военного ведомства уточнил, что Лукашенко дал указание оборудовать укрепрайоны на границах государства.

Ранее глава Постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев заявил, что власти Украины хотели спровоцировать конфликт с Белоруссией, чтобы выторговать помощь Запада. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хотел растянуть фронт в зоне СВО, чтобы вынудить Россию перебросить часть сил на территорию Белоруссии.

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