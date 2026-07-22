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22 июля 2026 в 16:55

В ГД рассказали о важности закона об упрощении градостроительных процессов

Депутат Говырин: новый закон о строительстве улучшит качество жизни населения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Новый закон, направленный на упрощение градостроительных процессов, улучшит качество жизни населения, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от «Единой России» Алексей Говырин. По его словам, это также может поспособствовать снижению цен на недвижимость.

Для граждан [принятие закона об упрощении градостроительных процессов] — это в первую очередь улучшение городской среды, так как комплексное развитие территорий предполагает не просто строительство домов, а создание полноценной инфраструктуры: школ, поликлиник, парков и дорог. Это повышает качество жизни в новых и обновленных районах. Оптимизация процедур при строительстве может снизить издержки застройщиков, что потенциально отразится на стоимости жилья. Развитая инфраструктура также делает район более удобным для жизни, — пояснил Говырин.

Он подчеркнул, что новый закон защищает интересы владельцев недвижимости. По словам депутата, ясные нормы передачи прав и обязанностей по договорам значительно уменьшают риски для собственников. Парламентарий также указал, что установленные сроки подключения к инженерным коммуникациям гарантируют обеспечение новых зданий электричеством, отоплением и т. д.

Для застройщиков, инвесторов и операторов КРТ это тоже немаловажный закон, потому что ряд процедур упрощается, идет оптимизация затрат, особенно при долгосрочном планировании. Заключение договоров без торгов, устанавливаемое ст. 70 Градостроительного кодекса в новой редакции, сокращает сроки начала проектов. Возможность передавать права и обязанности по договорам третьему лицу дает бизнесу больше свободы в управлении активами. Устанавливаются четкие критерии выбора операторов КРТ, что снижают административные барьеры и риски для инвесторов, — добавил Говырин.

Он отметил, что упрощение процедур выдачи разрешений, подключения к сетям и реконструкции линейных объектов снижает затраты на старте и в процессе строительства. По словам парламентария, ранее выданные разрешения на строительство остаются в силе до истечения их срока, позволяя бизнесу продолжать проекты, несмотря на изменения в законодательстве.

Ранее депутат от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что законопроект, уточняющий положения для новых регионов России, упрощает регистрацию недвижимости в присоединенных субъектах. По его словам, инициатива также облегчит учет автомобилей, ввезенных по старым правилам.

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