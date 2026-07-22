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22 июля 2026 в 10:12

Жители Нагорного района проголосовали за переезд в современное жилье по КРТ

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
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В Нагорном районе по проекту комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки проведут реорганизацию участка площадью 2,84 гектара, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Решение было принято правительством Москвы. Участок под реорганизацию находится по адресу: ул. Криворожская, д. 15, д. 17, д. 19, в границах Криворожской улицы, Симферопольского и Криворожского проездов. Пешком можно будет добраться до станций «Нахимовский проспект» и «Нагорная» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Город принял решение о включении в комплексное развитие территории жилой застройки участка площадью 2,84 гектара на Криворожской улице с расположенными там тремя пятиэтажками. Дома № 15 и № 19 будут расселены по программе реновации. Третий, № 17, в нее не вошел, но большинство его жильцов также выразили желание улучшить свои жилищные условия и проголосовали за включение своего дома в проект комплексного развития территории жилой застройки. На основании итогов голосования столица утвердила этот проект, и теперь у людей будет возможность переехать в комфортные квартиры в современной новостройке в пределах своего же района, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках проекта КРТ в бывших промзонах на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые интегрируются в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 470 проектов общей площадью около 4,7 тыс. гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее стало известно, что в районе Марьина Роща завершены монолитные работы в доме по программе реновации. Общая площадь жилого комплекса составит более 35 тыс. квадратных метров. Новостройку возводят на месте домов старого жилого фонда, расселенных по реновации, по адресу: улица Анненская, земельный участок 9.

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