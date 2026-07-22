Предприниматель из Севастополя лишился 8,5 млн рублей при покупке топлива

Директор логистической компании в Севастополе решил закупить топливо и горюче-смазочные материалы, но в результате потерял 8,5 млн рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности причастных к преступлению.

По данным следствия, предприниматель по рекомендации знакомого нашел продавца и договорился о поставке топлива на сумму 8,5 млн рублей. После перечисления полной предоплаты поставщик перестал выходить на связь. Обещанный товар так и не был отгружен.

Ранее в Курской области двух братьев признали виновными в присвоении дизельного топлива. Суд назначил Сергею Жиденко штраф в размере 70 тыс. рублей, а Максиму Жиденко — 50 тыс. рублей. Братья присвоили более 5,1 тыс. литров дизельного топлива общей стоимостью свыше 230 тыс. рублей. Фигуранта признали вину, раскаялись и возместили причиненный ущерб.

До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России вместе со своими территориальными органами возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведомство активно анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте.