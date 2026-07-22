Лавров встретился на полях АСЕАН с еще одним иностранным министром

Лавров встретился на полях АСЕАН с еще одним иностранным министром Лавров встретился с главой МИД Египта в Маниле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече с египетским коллегой Бадром Абдель Аты, передает РИА Новости. Переговоры прошли в Маниле на полях мероприятий АСЕАН.

Также 23 июля Лаврову предстоит встреча с госсекретарем США Марко Рубио в столице Филиппин. Отмечается, что в состав АСЕАН входят 11 стран Юго-Восточной Азии. Среди них — Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма и Восточный Тимор.

Ранее министр иностранных дел России рассказал, что обсудил с главами МИД АСЕАН создание новой финансовой системы. По его словам, обновленная структура должна быть устойчива к злоупотреблениям со стороны стран Запада.

Также сообщалось, что Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили предстоящие политические контакты на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Стороны условились о продолжении доверительного диалога и координации действий в ключевых международных объединениях.