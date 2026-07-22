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22 июля 2026 в 13:17

Серийному убийце женщин из Челябинска вынесли суровый приговор

В Челябинске мужчину осудили на 13 лет за серию убийств женщин

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Челябинске вынесли приговор 57-летнему мужчине по делу о серийном убийстве женщин, ему назначили наказание в виде 13 лет и трех месяцев колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Также суд удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших о взыскании компенсации в размере 3 млн рублей.

Собранные следственными органами СК России по Челябинской области доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем), — уточнили в ведомстве.

Ранее в Чебоксарах сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве родной сестры. Трагедия произошла на бульваре Солнечный.

Также в Ставропольском крае суд вынес приговор трем подросткам, обвиняемым в убийстве 20-летнего мужчины в парке Кирова в Пятигорске. Несовершеннолетние получили разные сроки лишения свободы от 4,5 до 5 лет.

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