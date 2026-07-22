Пытавшаяся убить своего сожителя учительница может вернуться в СИЗО

Пытавшаяся убить своего сожителя учительница может вернуться в СИЗО Пытавшаяся убить бывшего мужа екатеринбурженка рискует вернуться в СИЗО

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга потребовала отменить оправдательный приговор 44-летней учительнице английского языка Наталье Исаевой, сообщает «КП-Екатеринбург». Женщину обвиняют в попытке заказать убийство своего бывшего сожителя Олега Дорошенко. По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемая заплатила знакомому 277 тыс. рублей за расправу над ним.

Несостоявшийся исполнитель попытался шантажировать жертву, после чего экс-возлюбленный обратился за помощью в полицию. Педагог провела в СИЗО полгода, но коллегия присяжных в итоге единогласно признала ее невиновной за отсутствием доказанности самого события. В апелляционной жалобе надзорное ведомство перечислило ряд существенных нарушений, которые, по мнению гособвинения, повлияли на заседателей.

Прокуроры указали на эмоциональные реплики, некорректную формулировку вопросов и обсуждение личной жизни пары. Кроме того, выяснилось, что один из присяжных до вынесения вердикта смотрел выпуск ток-шоу «Пусть говорят», посвященный истории Исаевой. Потерпевший полностью поддержал позицию прокуратуры. Судебное заседание в Свердловском областном суде продолжится 24 июля.

Ранее москвичка в приступе ревности откусила мужу половой орган, предварительно заточив зубы напильником. Пара прожила вместе пять лет, пока жена не обнаружила переписку мужа с другой женщиной. Врачи сумели пришить орган мужчины обратно, а женщина отправилась в СИЗО.