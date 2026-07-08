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08 июля 2026 в 16:59

В Госдуме рассказали нюансы нового законопроекта о присяжных заседателях

Депутат Панеш: списки присяжных заседателей будут формироваться электронно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В России разработали новый законопроект, который кардинально меняет порядок формирования списков присяжных заседателей, переводя его в цифровой формат, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, теперь муниципалитеты смогут направлять перечни кандидатов в суды и региональным властям как на бумаге, так и в электронном виде.

Институт присяжных заседателей — важная гарантия права граждан на справедливое судебное разбирательство. Но до сих пор формирование списков кандидатов в присяжные оставалось громоздкой и архаичной процедурой. Перечень людей публиковался только в муниципальных СМИ. Они часто имеют мизерный тираж и не читаются. Муниципалитеты обязаны были отправлять бумажные списки в суды и региональные власти. Это неэффективно и непрозрачно. Мы внедряем современные цифровые стандарты. Теперь списки будут появляться на официальных сайтах муниципальных образований, куда любой гражданин может зайти из дома и проверить, включен ли он. Муниципалитеты будут направлять сформированные перечни в суды и региональным властям как на бумаге, так и в электронном виде, — пояснил Панеш.

Он добавил, что граждане при наличии технической возможности смогут подавать заявления об исключении из списков или исправлении ошибок через интернет. По его словам, данные изменения позволят существенно сократить бюджетные расходы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии приняли 30-й закон с 2024 года в сфере миграционной политики, касающийся доходов иностранных граждан. Трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент.

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