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08 июля 2026 в 16:11

«Решение очень важное»: Володин рассказал о новом требовании для мигрантов

Володин: трудовых мигрантов в России обяжут содержать себя и свои семьи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Госдума с 2024 года приняла уже 30-й закон в сфере миграционной политики, касающийся доходов иностранных граждан, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Согласно документу, теперь трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент.

Федеральный закон принимается единогласно. Уважаемые коллеги, поздравляю вас. Это действительно решение очень важное. Мы с вами за прошедшие два года приняли в сфере миграционной политики 30 федеральных законов, — сказал Володин.

Он также подчеркнул, что благодаря изменениям регионы смогут увеличить доходы своих бюджетов. Володин напомнил, что стоимость патентов устанавливают на местном уровне, поэтому она варьируется в зависимости от субъекта страны.

Также принят закон, согласно которому дети трудовых мигрантов могут находиться в России только в течение срока действия разрешения на работу их родителя и при условии уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ как за самого мигранта, так и за каждого ребенка. Совершеннолетние дети иностранцев были обязаны покинуть страну в течение 30 дней либо самостоятельно подать заявление на патент в указанный срок.

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