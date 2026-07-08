Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет

Дети трудовых мигрантов смогут находиться в России только в течение срока действия разрешения на работу их родителя и при условии уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ как за самого мигранта, так и за каждого ребенка, сообщает РИА Новости. Совершеннолетние дети иностранцев будут обязаны покинуть страну в течение 30 дней либо самостоятельно подать заявление на патент в указанный срок.

При несоответствии установленным показателям патент или разрешение на работу продлеваться не будут, а сам иностранец вместе с несовершеннолетними детьми обязан покинуть страну в 15-дневный срок. Мониторинг уровня доходов возлагается на налоговые органы: они направляют в МВД автоматические отчеты о суммах заработка иностранца за три, шесть, девять и 12 месяцев, а также по итогам года. Кроме того, сам мигрант ежегодно при подаче уведомления о проживании должен прилагать справку о доходах, копию налоговой декларации либо платежные документы об уплате НДФЛ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в РФ вырастет количество статей, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта. Перечень правонарушений дополнят дискриминация и неповиновение законному распоряжению или требованию пограничников.