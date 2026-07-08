Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 14:15

Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дети трудовых мигрантов смогут находиться в России только в течение срока действия разрешения на работу их родителя и при условии уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ как за самого мигранта, так и за каждого ребенка, сообщает РИА Новости. Совершеннолетние дети иностранцев будут обязаны покинуть страну в течение 30 дней либо самостоятельно подать заявление на патент в указанный срок.

При несоответствии установленным показателям патент или разрешение на работу продлеваться не будут, а сам иностранец вместе с несовершеннолетними детьми обязан покинуть страну в 15-дневный срок. Мониторинг уровня доходов возлагается на налоговые органы: они направляют в МВД автоматические отчеты о суммах заработка иностранца за три, шесть, девять и 12 месяцев, а также по итогам года. Кроме того, сам мигрант ежегодно при подаче уведомления о проживании должен прилагать справку о доходах, копию налоговой декларации либо платежные документы об уплате НДФЛ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в РФ вырастет количество статей, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта. Перечень правонарушений дополнят дискриминация и неповиновение законному распоряжению или требованию пограничников.

Власть
Госдума
мигранты
патенты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Литвы прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Военэксперт ответил, построит ли Украина заводы для производства Patriot
В США спрогнозировали цены на нефть после новых ударов по Ирану
«Большая работа»: глава ПКР раскрыл секрет побед российских паралимпийцев
На Кубани водитель такси не справился с управлением и вылетел с моста
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели режим ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.