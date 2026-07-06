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06 июля 2026 в 08:19

Оснований для выдворения мигрантов из России станет больше

Володин: в России удвоят число оснований для выдворения мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Количество статей, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, вырастет более чем в два раза, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, изначально планировалось увеличить число таких статей с 22 до 43.

Изначально планировалось увеличить перечень с 22 до 43 статей КоАП. С учетом поступивших поправок количество статей КоАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45, — отметил парламентарий.

Перечень правонарушений дополнят дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека, а также неповиновение законному распоряжению или требованию пограничников, уточнил Володин. По его мнению, это поспособствует повышению уровня безопасности в стране и наведению порядка в миграционной сфере.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам государственной миграционной политики. На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся выявления трудовых мигрантов и их работодателей, которые не платят налоги.

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