Суд решил судьбу агента СБУ, готовившего подрыв ж/д путей на Кубани Суд в Ростове отправил украинца в колонию за подготовку теракта на Кубани

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Яну Гаупту, которого признали виновным в подготовке теракта на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе суда. Мужчина проведет в колонии 24 года и заплатит крупный штраф.

Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Установлено, что с марта 2022 по май 2025 года в Краснодаре Гаупт установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. После этого он принял задание совершить теракт, забрал взрывчатку из одного тайника и перенес в другой. На следующий день мужчине отправили координаты железнодорожных путей, которые он должен был подорвать.

Ранее в Крыму задержали уроженку Украины, которая заложила схрон со взрывчаткой для подрыва автомобиля военнослужащего. Женщина сама связалась с сотрудником СБУ в мессенджере и по его заданию оборудовала на территории полуострова схрон. Суд арестовал ее на два месяца.