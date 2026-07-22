Участковый не проследил за рецидивистом, и тот убил двух человек

Участковый не проследил за рецидивистом, и тот убил двух человек В Красноярском крае участковый предстанет перед судом по делу о халатности

В Красноярском крае перед судом предстанет начальник отделения участковых уполномоченных Партизанского района по обвинению в халатности, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что бездействие должностного лица привело к тяжким последствиям.

По версии следствия, в мае 2025 года из мест лишения свободы освободился ранее судимый мужчина, в отношении которого суд установил административный надзор сроком на 10 лет с обязательной явкой на регистрацию, запретом на ночное нахождение вне дома и посещение питейных заведений. В марте 2025 года в отдел полиции поступила копия судебного решения, которую начальник участковых получил лично, однако оставил документы в своем столе, не передав их подчиненным и не организовав надлежащий учет.

Позже один из участковых доложил, что освободившийся не явился по месту жительства в Красноярске, однако никаких мер не принималось вплоть до октября 2025 года. За это время уголовник, оставшись без контроля, совершил двойное убийство, сопряженное с разбоем, а также несколько нападений и мошенничество.

Ранее в Кунгуре Пермского края сотрудника управляющей компании осудили за ненадлежащее выполнение обязанностей. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели пенсионерки из-за падения наледи с крыши.