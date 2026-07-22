Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 13:32

Россиянам рассказали, куда ЕС направил ресурсы гуманитарной помощи Украине

RT: ЕС потратил $408 млн на военные цели для Украины под видом гумпомощи

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз потратил $408 млн на военные цели для Украины под видом гуманитарной помощи, сообщает RT. По информации издания, деньги уходили через Швейцарию анонимным получателям — на закупку военной техники и обучение военнослужащих ВСУ.

Понимаете глубину этого цинизма? Швейцария — нейтральная страна, оказывает помощь в гуманитарных миссиях, а на самом деле она участник боевых действий, — заявил военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Как пишет RT, донорами оказались такие страны, как Норвегия, Швеция, Германия, Дания, Нидерланды и Корея. По данным издания, они направили от $8 млн до $83 млн на поддержку ВСУ.

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружение. При этом он добавил, что Украина имеет право защищать свою территорию.

Европа
Евросоюз
Украина
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невролог перечислила неочевидных предвестников болезни Паркинсона
Юрист объяснила, можно ли сотруднику оформить отпуск сразу на 28 дней
«Не собираемся атаковать»: в МИД России раскрыли планы страны
Назван безопасный и эффективный способ борьбы с сорняками
Стало известно, правда ли зумеры беспечны и даже не думают о покупке жилья
Невролог раскрыла специфические симптомы болезни Паркинсона у молодежи
Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России
Арестович назвал смену главкома ВСУ «планом Зеленского»
В тайге под Иркутском обнаружили майнинговую ферму
Экономист ответил, куда выгоднее всего вкладывать деньги
В России серьезно усложнили жизнь мошенникам
Невролог дал советы, как предотвратить развитие деменции
Россиянка заразилась лихорадкой денге после укуса комара
Раскрыты подробности атаки украинских дронов на Краснодар
ГД одобрила закон, запрещающий осужденным релокантам жениться и менять имя
В России заработала крупнейшая ветроэлектростанцию в стране
Арифулина объяснила, почему утвердила Пелагею на главную роль
Россиянам назвали главную опасность солевых растворов в борьбе с сорняками
Психиатр рассказал, много ли трудоголиков в России
Россиянам рассказали, как поддерживать сияние кожи в летнюю жару
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.