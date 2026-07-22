Россиянам рассказали, куда ЕС направил ресурсы гуманитарной помощи Украине RT: ЕС потратил $408 млн на военные цели для Украины под видом гумпомощи

Евросоюз потратил $408 млн на военные цели для Украины под видом гуманитарной помощи, сообщает RT. По информации издания, деньги уходили через Швейцарию анонимным получателям — на закупку военной техники и обучение военнослужащих ВСУ.

Понимаете глубину этого цинизма? Швейцария — нейтральная страна, оказывает помощь в гуманитарных миссиях, а на самом деле она участник боевых действий, — заявил военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Как пишет RT, донорами оказались такие страны, как Норвегия, Швеция, Германия, Дания, Нидерланды и Корея. По данным издания, они направили от $8 млн до $83 млн на поддержку ВСУ.

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружение. При этом он добавил, что Украина имеет право защищать свою территорию.