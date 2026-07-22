Россиянам назвали продукты, которые выгоднее всего покупать в июле Экономист Холод: в июле выгоднее всего покупать свинину, курицу, гречку и рис

Свинину, курицу, картофель и сезонные овощи выгоднее всего покупать в июле, потому что цены на эти продукты снизились, заявил в беседе с LIFE.ru экономист Леонид Холод. По его словам, также без какого-либо ажиотажа можно приобрести гречку и рис.

Что купить из того, что сейчас подешевело? Мой совет: без ажиотажа можно купить гречку и рис. Урожай не очень хороший, а товарные запасы небольшие — поэтому сейчас дешево. Также можно курицу, но впрок ее не запасти, — отметил эксперт.

Он объяснил, что цены на свинину снизились из-за слабого спроса и избытка предложения со стороны производителей. Также сейчас выгодно брать овощи из борщевого набора — это капуста, свекла, морковь и лук, резюмировал Холод.

Ранее уролог Владислав Штейнбок посоветовал употреблять больше кабачков, огурцов, помидоров, листовой зелени, болгарского перца и ягод, чтобы снизить риск появления отеков. Он также призвал добавлять в летний рацион продукты, богатые калием, — персики, абрикосы, дыню, картофель, бобовые, шпинат и авокадо.