Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 13:26

Уролог перечислил продукты, снижающие риск появления отеков

Уролог Штейнбок посоветовал употреблять кабачки для снижения риска отеков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы снизить риск появления отеков, рекомендуется употреблять больше кабачков, огурцов, помидоров, листовой зелени, болгарского перца и ягод, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» уролог Владислав Штейнбок. Он также призвал добавлять в летний рацион продукты, богатые калием, — персики, абрикосы, дыню, картофель, бобовые, шпинат и авокадо.

При высокой температуре окружающей среды сосуды расширяются, чтобы организм мог эффективнее отдавать тепло. На этом фоне часть жидкости легче выходит из сосудистого русла в ткани, поэтому и появляются отеки. Дополнительно ситуацию усугубляют длительное пребывание на ногах, сидячая работа, перелеты, недостаток движения, а также привычка употреблять много соленой пищи и пить сладкие газированные напитки, — предупредил Штейнбок.

Врач порекомендовал соблюдать питьевой режим, ориентируясь на жажду, уровень физической активности и температуру воздуха. Немаловажно также исключить из рациона алкоголь и соленые продукты, такие как колбасы, копчености, чипсы, снеки, фастфуд, маринады и соусы, которые задерживают жидкость.

Ранее врач Ольга Малиновская посоветовала избегать пребывания на жаре для предотвращения отеков. По ее словам, также очень важно избегать обезвоживания, употребляя достаточное количество воды.

Здоровье
урологи
врачи
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали новых мер поддержки жителей новых регионов России
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 22 июля: что с ценами на АЗС
Врач перечислила опасные признаки при головной боли
Рубио раскрыл, кто может поставить точку в конфликте на Украине
Удары по Wildberries и Мираторгу, подрывник в метро: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Невролог перечислил неочевидные предвестники болезни Паркинсона
Юрист объяснила, можно ли сотруднику оформить отпуск сразу на 28 дней
«Не собираемся атаковать»: в МИД России раскрыли планы страны
Назван безопасный и эффективный способ борьбы с сорняками
Стало известно, правда ли зумеры беспечны и даже не думают о покупке жилья
Невролог раскрыла специфические симптомы болезни Паркинсона у молодежи
Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России
Арестович назвал смену главкома ВСУ «планом Зеленского»
В тайге под Иркутском обнаружили майнинговую ферму
Экономист ответил, куда выгоднее всего вкладывать деньги
В России серьезно усложнили жизнь мошенникам
Невролог дал советы, как предотвратить развитие деменции
Россиянка заразилась лихорадкой денге после укуса комара
Раскрыты подробности атаки украинских дронов на Краснодар
ГД одобрила закон, запрещающий осужденным релокантам жениться и менять имя
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.