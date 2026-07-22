Уролог перечислил продукты, снижающие риск появления отеков

Чтобы снизить риск появления отеков, рекомендуется употреблять больше кабачков, огурцов, помидоров, листовой зелени, болгарского перца и ягод, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» уролог Владислав Штейнбок. Он также призвал добавлять в летний рацион продукты, богатые калием, — персики, абрикосы, дыню, картофель, бобовые, шпинат и авокадо.

При высокой температуре окружающей среды сосуды расширяются, чтобы организм мог эффективнее отдавать тепло. На этом фоне часть жидкости легче выходит из сосудистого русла в ткани, поэтому и появляются отеки. Дополнительно ситуацию усугубляют длительное пребывание на ногах, сидячая работа, перелеты, недостаток движения, а также привычка употреблять много соленой пищи и пить сладкие газированные напитки, — предупредил Штейнбок.

Врач порекомендовал соблюдать питьевой режим, ориентируясь на жажду, уровень физической активности и температуру воздуха. Немаловажно также исключить из рациона алкоголь и соленые продукты, такие как колбасы, копчености, чипсы, снеки, фастфуд, маринады и соусы, которые задерживают жидкость.

Ранее врач Ольга Малиновская посоветовала избегать пребывания на жаре для предотвращения отеков. По ее словам, также очень важно избегать обезвоживания, употребляя достаточное количество воды.