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17 июня 2026 в 16:42

Уролог объяснил, как сохранить здоровье почек летом

Уролог Малхасян: летом необходимо пить достаточно воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летом необходимо пить достаточное количество воды, рассказал «Здоровью Mail» уролог-онколог, врач высшей категории, профессор, д. м. н., заведующий урологическим отделением № 67 Московского урологического центра (на базе ММНКЦ им. С. П. Боткина) Виген Малхасян. Врач призвал не ориентироваться на чувство жажды.

В жаркую погоду потери влаги через потоотделение и дыхание значительно возрастают. Если пить только тогда, когда хочется, часть дня человек может проводить в состоянии легкого обезвоживания, даже не замечая этого, — рассказал Малхасян.

Уролог подчеркнул, что сладкие напитки и кофе не заменяют воду и могут ухудшать водный баланс. По его словам, пить необходимо равномерно в течение дня, особенно в жаркую погоду и при физической активности.

Ранее врач общей практики Елена Павлова рассказала, что сохранение водного баланса поможет избежать перегрева в жару. Она отметила, что наиболее опасным состоянием при высокой температуре является обезвоживание.

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жара
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