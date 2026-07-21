Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 09:03

Ягоды будут крупнее и слаще: простой июльский уход за клубникой после сбора урожая

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После сбора ягод клубника не уходит на отдых. Именно в июле она закладывает цветочные почки для будущего урожая. Если уделить грядкам немного внимания сейчас, в следующем сезоне кусты порадуют крупными и сладкими ягодами.

Сначала проведите «стрижку» кустов. Секатором удалите старые, пятнистые и покрасневшие листья, а также лишние усы, если не планируете размножать растения. Молодые зеленые листочки в центре оставьте нетронутыми.

Перед подкормкой хорошо полейте грядки. Затем обработайте растения от вредителей и болезней подходящими препаратами по инструкции.

Для питания клубнике необходимы азот, фосфор и калий. Сначала можно использовать травяной настой (1 л концентрата на 10 л воды), а через неделю внести зольный раствор из 1 стакана золы, 1 стакана уксуса и 10 л воды. Под каждый куст достаточно вылить около 0,5 л смеси.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что июльский уход заметно влияет на урожай следующего года. Не забывайте регулярно рыхлить почву после полива — так корни будут получать больше воздуха и питательных веществ.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
Читайте также
Сбор клубники, малины и голубики в Подмосковье: где нанять сезонных рабочих
Семья и жизнь
Сбор клубники, малины и голубики в Подмосковье: где нанять сезонных рабочих
Орхидея снова вся в бутонах: простые хитрости для долгого и пышного цветения
Общество
Орхидея снова вся в бутонах: простые хитрости для долгого и пышного цветения
Одна ошибка оставит без ягод: как помочь жимолости заложить урожай на будущий год
Общество
Одна ошибка оставит без ягод: как помочь жимолости заложить урожай на будущий год
Как созрела вишня — сразу пеку классический клафути: нежнее пирога и проще любой шарлотки
Общество
Как созрела вишня — сразу пеку классический клафути: нежнее пирога и проще любой шарлотки
Магнитные бури с 20 по 26 июля 2026 года: прогноз на неделю для Москвы
Семья и жизнь
Магнитные бури с 20 по 26 июля 2026 года: прогноз на неделю для Москвы
клубника
уход
почки
ягода
июль
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе предотвратили теракт
Врач из Новосибирска рассказала, как пациент спустил на нее пса
Подростки измазали яйцами 15-летнюю школьницу
Россия побила исторический рекорд по закупкам вишни и черешни из Грузии
Россельхознадзор подтвердил гибель пчел в Челябинской области
Стали известны новые условия безвизового въезда в Китай для россиян
Стала известна судьба пропавшего в Красных Баках подростка
На Западе задумались о создании тайной ракеты против России
Иммунолог предупредил о смертельной опасности загрязненных кондиционеров
Гости помешали хозяину дома заживо сжечь жену
Один человек погиб из-за урагана в российском регионе
В Москве возбудили дело после жестокой расправы над мужчиной
Аферисты придумали схему обмана с «перерасчетом» за электроэнергию
Миронов жестко высказался о ситуации в здравоохранении в России
Россиян выгнали из соседней страны и запретили возвращаться
Появились кадры работы СК по делу о подготовке теракта на Урале
В России предложили ввести определение «одинокий родитель»
Стало известно, сколько стоит придерживаться ЗОЖ в России
В Эстонии рост числа банкротств признали угрозой безопасности
«Кот Базилио» и «Лиса Алиса» обнесли московский супермаркет
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.