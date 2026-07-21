Ягоды будут крупнее и слаще: простой июльский уход за клубникой после сбора урожая

Ягоды будут крупнее и слаще: простой июльский уход за клубникой после сбора урожая

После сбора ягод клубника не уходит на отдых. Именно в июле она закладывает цветочные почки для будущего урожая. Если уделить грядкам немного внимания сейчас, в следующем сезоне кусты порадуют крупными и сладкими ягодами.

Сначала проведите «стрижку» кустов. Секатором удалите старые, пятнистые и покрасневшие листья, а также лишние усы, если не планируете размножать растения. Молодые зеленые листочки в центре оставьте нетронутыми.

Перед подкормкой хорошо полейте грядки. Затем обработайте растения от вредителей и болезней подходящими препаратами по инструкции.

Для питания клубнике необходимы азот, фосфор и калий. Сначала можно использовать травяной настой (1 л концентрата на 10 л воды), а через неделю внести зольный раствор из 1 стакана золы, 1 стакана уксуса и 10 л воды. Под каждый куст достаточно вылить около 0,5 л смеси.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что июльский уход заметно влияет на урожай следующего года. Не забывайте регулярно рыхлить почву после полива — так корни будут получать больше воздуха и питательных веществ.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.