Россиянин полвека жил с почками в форме подковы Мужчина из Владивостока 52 года жил со сросшимися почками

В Приморском крае медики провели операцию 52-летнему пациенту с крайне редкой аномалией — подковообразной почкой, передает «Вести:Приморье». При такой патологии обе почки соединяются, что затрудняет отток мочи и увеличивает вероятность появления камней. У мужчины обнаружили двусторонние коралловидные камни, которые практически полностью заполнили его почки.

Специалисты через прокол менее сантиметра под рентген-контролем с помощью лазера разрушили камни в одной из половин почки, что позволило избежать большой операции и ускорить восстановление. Заведующий урологическим отделением Николай Вечерка отметил, что работа с подковообразной почкой — всегда ювелирная задача из-за нестандартного расположения сосудов и отсутствия привычных ориентиров, требующая опыта и индивидуального подхода.

Из-за большого объема камней лечение разделили на два этапа. Первый прошел успешно: пациент выписан в удовлетворительном состоянии, впереди второй этап операции. Врачи подчеркивают, что современные малоинвазивные технологии позволяют успешно помогать пациентам даже с самыми сложными урологическими патологиями.

Ранее во Владивостоке врачи спасли жизнь 28-летней женщины с редкой патологией беременности. Пациентка поступила в больницу с диагнозом «эктопическая замершая беременность в рудиментарном роге матки».