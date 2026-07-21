Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 18:22

Врачи спасли россиянку с редкой формой внематочной беременности

В Приморье врачи спасли пациентку с беременностью в рудиментарном роге матки

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Врачи из Владивостока спасли жизнь 28-летней женщине, поступившей в больницу с крайне редкой патологией беременности, сообщили РИА Новости в Минздраве Приморского края. После операции состояние пациентки стабилизировалось. Женщину уже выписали из стационара, сейчас она продолжает наблюдение у врачей.

Гинекологическое отделение третьего родильного дома Владивостока успешно провело сложную операцию по спасению жизни молодой женщины 28 лет. Пациентка поступила 14 июля в экстренном порядке с крайне редким и опасным диагнозом — эктопическая замершая беременность в рудиментарном роге матки, — говорится в сообщении.

В региональном Минздраве уточнили, что такая патология встречается крайне редко: в одном случае на 76–140 тыс. беременностей. При этом лишь около 14% подобных случаев удается выявить до развития осложнений, представляющих угрозу для жизни.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила российских врачей и президента страны Владимира Путина за спасение жизни ее телохранителя. Мужчина перенес инсульт во время поездки в Россию. Врачи провели экстренную операцию и удалили тромб.

Регионы
Владивосток
Приморский край
беременность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Резкое похолодание в Москве, смертельные ракеты в Белгороде: что дальше
Минобороны сообщило о поражении «Геранями» двух судов у порта Одесса
Горе-полицейские в Германии «обчистили» квартиру и случайно попались
Молодой турист в зарубежном аэропорту схватил чужие часы и попал за решетку
В Ростовской области потушили лесной пожар после налета дронов
Пожилого мужчину избили в Петербурге за замечание
Зеленский задумался о провокации в Черниговской области
В Венесуэле назвали число жертв хантавируса
Россия стала третьей стороной в «юридической войне» Белоруссии и Литвы
Газманов раскрыл, чем займется в день своего юбилея
«Сердце страны»: юрист высказался о выгуле скота на Красной площади
Израиль назвал цель создания пилотных зон в Ливане
Премьер Таиланда исполнил тайваньскую серенаду коллеге из Китая
«Навсегда положить конец»: президент Ливана сделал шаг к миру с Израилем
Суд рассмотрит дело командира ВСУ об ударах по Ростовской области
Трамп рассказал об успехах США в Иране
Раскрыты новые подробности о масштабном пожаре в промзоне на Ставрополье
МосБиржа провела еще один аукцион по акциям «Соллерс»
В реке российского региона утонул 68-летний мужчина
Жена блогера-бодибилдера Иванова назвала причину его смерти
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.