Врачи спасли россиянку с редкой формой внематочной беременности В Приморье врачи спасли пациентку с беременностью в рудиментарном роге матки

Врачи из Владивостока спасли жизнь 28-летней женщине, поступившей в больницу с крайне редкой патологией беременности, сообщили РИА Новости в Минздраве Приморского края. После операции состояние пациентки стабилизировалось. Женщину уже выписали из стационара, сейчас она продолжает наблюдение у врачей.

Гинекологическое отделение третьего родильного дома Владивостока успешно провело сложную операцию по спасению жизни молодой женщины 28 лет. Пациентка поступила 14 июля в экстренном порядке с крайне редким и опасным диагнозом — эктопическая замершая беременность в рудиментарном роге матки, — говорится в сообщении.

В региональном Минздраве уточнили, что такая патология встречается крайне редко: в одном случае на 76–140 тыс. беременностей. При этом лишь около 14% подобных случаев удается выявить до развития осложнений, представляющих угрозу для жизни.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила российских врачей и президента страны Владимира Путина за спасение жизни ее телохранителя. Мужчина перенес инсульт во время поездки в Россию. Врачи провели экстренную операцию и удалили тромб.