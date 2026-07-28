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28 июля 2026 в 12:42

В СВР заметили желание Евросоюза откреститься от армянских товаров

СВР РФ: страны ЕС сигнализируют о своей неготовности принимать армянские товары

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
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Многие европейские страны уже подают сигналы руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении, сообщает Служба внешней разведки РФ. В ведомстве подчеркнули, что европейские государства не намерены пускать армянскую продукцию в ущерб собственным производителям.

При этом, по наблюдениям разведки, в самом Брюсселе прекрасно понимают, что разрыв связей с ЕАЭС приведет Ереван к глубокому экономическому кризису. Из-за собственных проблем и затяжного кризиса Евросоюз просто не сможет компенсировать Армении многомиллиардные убытки. Несмотря на это, евробюрократы продолжат обещать армянским властям поддержку в обмен на сокращение российского присутствия в стране.

Брюсселю не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть ереванскому политическому экипажу, будут удерживать его на поверхности и спонсировать его марафонский заплыв в сторону ЕС, — добавили в службе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонних экономических отношений. Пашинян заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров на российский рынок противоречат нормам ЕАЭС.

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