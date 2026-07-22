Невролог раскрыла неочевидный способ борьбы с болезнью Паркинсона

Танцевально-двигательная терапия улучшает координацию и синхронность движений при болезни Паркинсона, рассказала заведующая неврологическим отделением № 3 ФЦМН ФМБА России, врач-невролог высшей категории Елена Малыхина, выступая на конференции «Болезнь Паркинсона: передовые методы лечения». По ее словам, такой метод хорошо распространен в Европе, передает корреспондент NEWS.ru.

Так как болезнь Паркинсона, начинаясь с одной конечности, распространяется на другую конечность и спустя несколько лет переходит на противоположную сторону, возникает асинхронность движения. Одна сторона замедлена, другая более шустрая, более здоровая. В танцах, под музыку, когда под определенный ритм человек двигается, идет синхронизация процесса, — отметила Малыхина.

Кроме того, невролог обратила внимание, что со временем у пациентов с болезнью Паркинсона ухудшается походка, они начинают наклоняться вперед, меняется центр тяжести, что повышает риск падений и неустойчивости. Поэтому физические упражнения критически важны, и желательно, чтобы это были аэробные нагрузки на свежем воздухе.

Плавание. Но плавание с инструктором. Тоже идет синхронизация правой и левой стороны, чтобы пациент как здоровый мог начать двигаться. Есть целый комплекс специальных физкультурных упражнений, которые позволяют пациенту компенсировать некоторые самые значимые нарушения моторики. Целый комплекс упражнений на мелкую моторику, — добавила Малыхина.

Ранее первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева сообщила, что в России уже в этом году зарегистрируют тесты для определения болезни Альцгеймера. Они были созданы специалистами Федерального центра мозга и нейротехнологий.