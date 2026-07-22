Россиянам рассказали, как защитить кожу от солнца Роспотребнадзор: наносить SPF нужно не только на пляже

Наносить SPF-крем нужно не только на пляже, но и при каждом выходе на улицу, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Также специалисты советуют носить одежду, которая закрывает максимум кожи.

Сообщается, что нужно применять кремы с SPF не ниже 30. Также лучше выбирать солнцезащитные очки с крупными стеклами, которые задерживают не менее 98% УФ‑лучей и поглощающими ультрафиолет на длине волны до 400 нанометров. Такая информация обычно указана на ярлыке товара.

Ранее дерматовенеролог Жанна Шефатова рассказала, что для защиты от солнца SPF-крем нужно наносить в большом количестве. Она отметила, что на лицо нужно наносить примерно две полоски крема на пальцах, на все тело необходимо около двух столовых ложек средства.