Инженер предупредила об опасности лютиков Инженер Комбарова: лютики могут быстро захватить весь дачный участок

Лютики быстро разрастаются и могут захватить весь дачный участок, рассказала RT инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова. Она отметила, что одно растение способно давать до 350 семян.

Бороться с ним нужно обязательно, потому что лютик ядовит. Его сок может вызвать раздражение кожи, а для домашних животных растение опасно, — рассказала Комбарова.

Инженер подчеркнула, что работы по прополке лучше проводить в плотных перчатках. По ее словам, в борьбе с таким сорняком помогут гербициды избирательного действия и глубокая перекопка с выборкой корневищ.

Ранее садовод Рустам Расулов рассказал, что весной перед посевом семян грядки рекомендуется накрывать черной агротканью, пленкой или картоном — это подавляет рост сорняков, а после снятия укрытия их легко прополоть. По его словам, с помощью мульчирования можно добиться сохранения влаги в почве и одновременно бороться с сорной травой.