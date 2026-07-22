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22 июля 2026 в 14:25

Назван безопасный и эффективный способ борьбы с сорняками

Садовод Расулов: бороться с сорняками помогает агроткань

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Весной, перед посевом семян, грядки рекомендуется накрывать черной агротканью, пленкой или картоном — это подавляет рост сорняков, а после снятия укрытия их легко прополоть, рассказал NEWS.ru автор и основатель профильного портала Рустам Расулов. По его словам, с помощью мульчирования можно добиться сохранения влаги в почве и одновременно бороться сорной травой.

Мульчированием мы не только сохраняем влагу в земле, но и боремся с сорняками. Ткань — самая быстрая и удобная вещь, особенно когда у вас участок 50 соток. Ею быстро накрывают грядки, и этого достаточно. Ткань используют и для дорожек между грядками. Есть еще геоткань. Для эстетики делают и ткань красноватого оттенка — получаются красивые красные дорожки, — пояснил Расулов.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала NEWS.ru, что середину лета можно с успехом использовать для высадки в саду ряда декоративных растений, которые успеют не только укорениться, но и обильно зацвести. Главным фаворитом июльского посева эксперт назвала иберис.

Общество
сорняки
советы огородникам
мульчирование
садоводы
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