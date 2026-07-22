Раскрыты детали новых мер поддержки жителей новых регионов России

Законопроект, уточняющий ряд положений для новых регионов России, упрощает процесс регистрации недвижимости в присоединенных субъектах, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Кроме того, по его словам, принятая инициатива облегчит постановку на учет автомобилей, ввезенных по старым правилам.

Мы продолжаем системную интеграцию новых регионов в правовое поле России. Люди, которые живут там, ждали от государства не только признания, но и конкретных решений их бытовых и юридических проблем. Во-первых, мы продлеваем срок действия документов на недвижимость до 2027 года, чтобы люди могли спокойно оформить свою собственность без спешки и бюрократических проволочек. Во-вторых, мы делаем бессрочными документы об усыновлении, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что теперь дети, усыновленные на территориях до воссоединения с Россией, освобождаются от необходимости переоформлять свои права. По словам депутата, их статус остается неизменным на постоянной основе, а опекунство сохраняет свою силу без риска аннулирования.

В-третьих, мы решаем вопрос с автомобилями. Люди владеют машинами, которые были куплены или ввезены по старым правилам. Мы даем возможность зарегистрировать их в России без огромных таможенных пошлин и сборов, которые для многих были неподъемными. И, наконец, гибкость в кадровом вопросе для муниципальных служащих: мы разрешаем продлевать срок службы опытным сотрудникам старше 70 лет, если они сами хотят работать, чтобы не потерять профессионалов в переходный период, — заключил Панеш.

Ранее Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах и других мерах поддержки для участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях. Теперь их статус приравнен к участникам СВО.