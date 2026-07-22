Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 14:26

«Не собираемся атаковать»: в МИД России раскрыли планы страны

Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать

МИД России МИД России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не планирует ни на кого нападать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Глава отечественного МИД подметил, что если Европа решится напасть на РФ, то речь может идти уже о неконвенциональной войне. Запись трансляции опубликовали на канале дипведомства на платформе Rutube.

Он (президент РФ Владимир Путин — NEWS.ru) очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они (европейские политики — NEWS.ru) в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война, — заявил Лавров.

Ранее руководитель дипведомства выразил обеспокоенность стремлением Германии получить доступ к ядерному оружию. Министр отметил, что информацию об этом предоставила Служба внешней разведки. Он напомнил, что американская ядерная программа создавалась людьми, которые бежали или были вывезены из европейской страны по итогам Второй Мировой войны. По словам Лаврова, эта память не выветривается.

Власть
Россия
Сергей Лавров
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто из фигуристов выступит на этапе юниорского Гран-при
Собянин рассказал о планах по реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова
Количество поврежденных из-за атаки ВСУ домов в Краснодаре увеличилось
Володин сообщил, что депутат Нилов не будет переизбираться в Госдуму
Ростех начал поставки мобильных убежищ для заводов
ЦБ уличил топ-менеджера «Софтлайна» в инсайдерской торговле бумагами
Психолог объяснила, почему опасно щекотать ребенка
«Я в театральный не собиралась»: Пересильд рассказала о давней мечте
В СПЧ выступили за ужесточение наказания за заключение фиктивного брака
Москвичам пообещали температуру ниже нормы в ближайшее время
Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье школьницы
Немецкий завод планирует выпускать ядерное топливо по российской технологии
В Крыму осудили женщину за шпионаж в пользу Украины
В Белоруссии раскрыли обстановку на границе с Украиной
Эксперт FMCG-рынка ответил, кого затронет рост цен на кофе
«Очень ждем»: мама пропавшей в Подмосковье девочки записала обращение
Актриса Пересильд рассказала о любви к съемкам в военных фильмах
Автоэксперт раскрыл, как не купить «ржавое корыто» вместо машины
Появилось видео конфликта в Грузии, в котором россиянке сломали нос
Дачникам рассказали, к каким последствиям приводит удобрение грядок
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.