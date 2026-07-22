«Не собираемся атаковать»: в МИД России раскрыли планы страны

Россия не планирует ни на кого нападать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Глава отечественного МИД подметил, что если Европа решится напасть на РФ, то речь может идти уже о неконвенциональной войне. Запись трансляции опубликовали на канале дипведомства на платформе Rutube.

Он (президент РФ Владимир Путин — NEWS.ru) очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они (европейские политики — NEWS.ru) в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война, — заявил Лавров.

Ранее руководитель дипведомства выразил обеспокоенность стремлением Германии получить доступ к ядерному оружию. Министр отметил, что информацию об этом предоставила Служба внешней разведки. Он напомнил, что американская ядерная программа создавалась людьми, которые бежали или были вывезены из европейской страны по итогам Второй Мировой войны. По словам Лаврова, эта память не выветривается.