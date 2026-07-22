В СПЧ выступили за ужесточение наказания за заключение фиктивного брака Член СПЧ Кабанов: за фиктивные браки нужно ввести уголовное наказание

За фиктивные браки необходимо ввести уголовное наказание для граждан России, рассказал «Ридусу» председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов. Он отметил, что эти люди содействуют незаконной миграции.

Мы должны отработать модель привлечения к уголовной ответственности граждан России, которые вступают в фиктивные браки и содействуют тем самым незаконной миграции. Люди хотят не совсем честно заработать, но при этом понимают, что им за это ничего не будет. Здесь нужен не штраф, а серьезная уголовная ответственность, — заявил Кабанов.

Член СПЧ подчеркнул, что в России необходимо упростить процесс признания фиктивности брака. По его словам, существующей системы недостаточно.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России покончено с фиктивными браками между мигрантами и россиянками старше 80 лет ради получения гражданства. По его словам, изменение законодательства позволило прикрыть существующие лазейки.