Володин сообщил об искоренении браков мигрантов с 80-летними женщинами

В России покончено с фиктивными браками между мигрантами и россиянками старше 80 лет ради получения гражданства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на канале «Дума ТВ». По его словам, изменение законодательства позволило прикрыть существующие лазейки.

Нужно было навести порядок, задать стандарты, о чем мы сейчас говорим при приеме в гражданство, уйти вот от этих оснований, которых огромное количество раньше было, фиктивных браков. Это когда приезжие оформляли союзы с женщинами в возрасте от 80 лет и старше, это все было. Вот эти все лазейки сейчас искоренены, — сказал Володин.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий выдачу российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание иностранным гражданам с неснятой или непогашенной судимостью.

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