В Госдуме дали однозначную характеристику Драпатому как человеку

Главком ВСУ Михаил Драпатый является оголтелым врагом России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, в отличие от предыдущих главнокомандующих украинской армии, этот военачальник не имеет советского армейского образования.

Драпатый из тех украинских военных, кто сделал себе карьеру на войне с Россией. У него ни советского армейского образования, ни общей службы — ничего, что могло бы хоть как-то объединять с русскими, как прежних главкомов ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского. Он окончил школу уже после развала СССР, когда в украинских учебниках уже вовсю прославляли Степана Бандеру, считая, что в Великую Отечественную войну там боролись не с немецкой, а с советской оккупацией. Говорят, что он был в том самом БТР, что неистово «давил» Русскую весну в Мариуполе в 2014 году. Недооценивать его точно не стоит. Это идейный враг, оголтелый, который ни перед чем не остановится, пока не устранишь его физически. Драпатый — крыса, загнанная в угол, он готов на самые отчаянные шаги, — сказал Журавлев.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные кураторы вынудили президента Украины Владимира Зеленского пожертвовать частью полномочий в связи с заменой Сырского на Драпатого. По его мнению, новый глава украинской армии менее лоялен по отношению к президенту Украины.