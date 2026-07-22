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22 июля 2026 в 13:07

Экс-нардеп ответил, кто на Украине может уйти в отставку после Сырского

Экс-нардеп Килинкаров допустил уход Стефанчука и Зеленского после Сырского

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press
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Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский могут уйти в отставку вслед за экс-главкомом ВСУ Александром Сырским, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-нардеп, политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, волна политических перестановок в стране может затронуть не только военное ведомство, но и высшее руководство государства.

Требования со стороны тех людей, которые стоят за Михаилом Федоровым (экс-министр обороны Украины. — NEWS.ru), не снимаются. Да и сам чиновник придерживается своей позиции. Должности, которые предложил ему Зеленский, его не устроили. Это значит, что он все же претендует на восстановление справедливости и возвращение на пост министра обороны. Но это будет полным поражением Зеленского, если тот пойдет на такой шаг. Я думаю, что глава Украины фактически теряет управляемость политическими процессами внутри страны. За всем этим стоят совершенно другие люди. Я думаю, что основные события развернутся в середине августа, когда встанет вопрос о назначении министра обороны. Сначала западные кураторы могут попросить уйти в отставку опору монополии власти Зеленского — Стефанчука. А потом уже все остальное: «До свидания, глава государства. Надо собирать вещи и съезжать с Банковой», — сказал Килинкаров.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные кураторы вынудили Зеленского пожертвовать частью полномочий в связи с заменой Сырского на Михаила Драпатого на посту главкома ВСУ. По его мнению, новый глава украинской армии менее лоялен по отношению к президенту Украины.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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