Глава Белого дома Дональд Трамп заинтересован в расследовании диверсий на газопроводах «Северные потоки», поскольку этот вопрос касается репутации предыдущей администрации США, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, Великобритания попытается уклониться от ответственности за это преступление.

Да, чтобы замять международный скандал [с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2»], достаточно просто посадить ответчика (Сергея Кузнецова. — NEWS.ru) и повесить на него все грехи. Сказать, что, дескать, это была собственная инициатива спецслужб Украины в условиях военного времени. Но если предположить, что на предстоящем саммите «большой двадцатки» пройдет двусторонняя встреча [Владимира] Путина и Трампа, то, конечно, американскому лидеру будет очень интересно доложить о результатах расследования, потому что речь идет именно о репутации прошлой администрации США, — пояснил Самонкин.

Он подчеркнул, что в скором времени в Москву прибудет глава ФБР Кэш Патель. По словам политолога, если будет поднят вопрос о восстановлении взаимодействия в сфере безопасности в контексте борьбы с терроризмом, то Россия неизбежно должна будет проинформировать США о событиях, связанных с диверсиями на «Северных потоках».

Сейчас клубок потихонечку будет распутан. Но главные заказчики [диверсий на «Северных потоках»] — люди из администрации США или Лондона, которые держатся в тени — попытаются повесить ответственность на подозреваемого. Якобы это была собственная операция [Украины], которая не имеет никакого отношения ни к Европе, ни к западным враждебным силам. То есть, грубо говоря, будут хитро выкручиваться из этой ситуации, — заключил Самонкин.

Ранее гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в подрыве газопроводов «Северные потоки», сообщил, что на момент преступления служил в ВСУ и сотрудничал с СБУ. По данным Генпрокуратуры Германии, это признание он сделал в телефонном разговоре с женой.