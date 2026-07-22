Россиянам назвали болезнь пожилых, которая все чаще встречается у молодежи

Россиянам назвали болезнь пожилых, которая все чаще встречается у молодежи Врач Катунина заявила, что болезнь Паркинсона может начаться до 20 лет

Болезнь Паркинсона иногда встречается у людей младше 20 лет, сообщила руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний ФЦМН ФМБА России, врач-невролог высшей категории Елена Катунина. Медик отметила, что число пациентов с этим диагнозом растет по всему миру, передает корреспондент NEWS.ru.

Болезнь Паркинсона действительно показывает значительный рост числа пациентов во всем мире, и возрастной диапазон больных с болезнью Паркинсона широк. До 20 лет начало, и такие случаи встречаются. Но все-таки большее количество больных — это люди пожилого возраста. Следует подчеркнуть, что это заболевание с наиболее высокими темпами роста, большим приростом количества больных за последние десятилетий, — сказала медик.

Ранее академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко предупредил, что диабет второго типа, деменцию и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у людей молодого возраста. В качестве профилактики он посоветовал правильное питание, спорт, контроль веса, отказ от вредных привычек и своевременные медицинские осмотры.