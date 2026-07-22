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22 июля 2026 в 13:13

Экономист рассказал неочевидный факт о назначении единого пособия

Доцент Балынин: семья не потеряет единое пособие при превышении дохода до 10%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многодетная семья не лишится права на получение единого пособия, если ее доход превысил величину прожиточного минимума не более чем на 10%, заявил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он уточнил, что размер выплат автоматически увеличивается при росте этого показателя — подавать дополнительные заявления не нужно.

Если среднедушевой доход многодетной семьи, получающей единое пособие, превысил величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания не более чем на 10% и при этом обращение за назначением новой выплаты произошло в последнем месяце периода, на который было назначено такое пособие, либо в течение трех месяцев, следующих за месяцем окончания периода выплаты такого пособия, то семья больше не теряет право на назначение единого пособия и оно назначается в размере 50% прожиточного минимума для детей, — отметил Балынин.

По его словам, пособие выплачивается в размере 75% прожиточного минимума, если с учетом выплаты 50% среднедушевой доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. В свою очередь, 100% выплата полагается, если с учетом 75% доход семьи также не превышает эту планку.

Ранее Соцфонд РФ сообщил, что начиная с 21 июля 2026 года забота о пожилых гражданах и лицах с ограниченными возможностями будет приниматься во внимание при оформлении единого пособия для их родных. В настоящее время период оказания помощи учитывается при назначении выплаты без привязки к степени родства.

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