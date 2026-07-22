В Курске раскрыли последствия налета ВСУ Хинштейн: два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на курское приграничье

Два человека ранены в результате ударов беспилотников ВСУ в Кореневском и Беловском районах курского приграничья, им оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. Он уточнил, что оба пострадавших получили слепые осколочные ранения.

Из-за удара дрона в селе Толпино Кореневского района ранена 60-летняя женщина. В слободе Белой Беловского района пострадал 28-летний молодой человек, — сообщил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 22 июля уничтожили более 240 украинских беспилотников в небе над Россией. Массированной атаке ВСУ с воздуха подверглись 17 регионов страны, в том числе Белгородская, Ленинградская, Курская, Орловская области, Кубань, Ставропольский край и Крым.

До этого один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести в результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что целью БПЛА ВСУ в Краснодаре стал складской комплекс. Двое из десяти пострадавших местных жителей сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.